"Ощадбанк" компенсував аграріям 32 мільйони за придбану сільгосптехніку

"Ощадбанк" у поточному році виплатив аграріям 31,6 мільйона гривень за програмою компенсації 20% вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, на фінансування якої в бюджеті передбачено 550 мільйонів гривень.

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Згідно з повідомленням на сайті банку, компенсацію отримали 258 клієнтів "Ощадбанку".

"Все більше клієнтів "Ощадбанку" приєднується до урядової програми підтримки АПК... Загалом, в 2017 році 258 клієнтів "Ощадбанку" отримали 31,6 мільйона гривень державної компенсації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у вересні-жовтні 214 клієнтів банку отримали 24,5 мільйона гривень компенсації.

В цілому, за даними банку, з моменту запуску програми компенсації, вітчизняні сільгоспвиробники придбали 334 одиниці української сільськогосподарської техніки на загальну суму 122,4 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, державний "Ощадбанк" став уповноваженим банком урядової програми підтримки аграріїв щодо придбання сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва з компенсацією 20% її вартості з держбюджету.

В рамках державної програми на 2017 рік для аграріїв передбачено 550 мільйонів гривень. На 2018 рік суму планується збільшити до 900 мільйонів гривень, а в 2019-2021 роках - до 1,5 мільярда гривень.