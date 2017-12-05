Проект держбюджету не передбачає прямих дотацій аграріям

Поданий до другого читання у Верховній Раді проект державного бюджету на 2018 рік не передбачає виділення коштів на виплату прямих дотацій аграріям, покликаних компенсувати їх збитки від скасування спецрежиму оподаткування ПДВ.

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Про це йдеться в тексті доопрацьованого та затвердженого Кабінетом міністрів законопроекту про держбюджет на наступний рік, опублікованому на сайті українського парламенту.

Раніше уряд пропонував виділити на реалізацію цієї програми 2 мільярда гривень замість 4 мільярдів гривень, закладених у державному бюджеті на 2017 рік.

У законопроекті наголошується, що Кабмін пропонує до другого читання збільшити обсяг державної підтримки галузі тваринництва до 4 мільярдів гривень з 2,3 мільярда гривень. Також уряд пропонує направити 300 мільйонів гривень на реалізацію програми підтримки розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників, ягідників і нагляд за ними. У першому варіанті законопроекту про держбюджет-2018 фінансування даної програми не передбачалося.

Разом з тим, видатки на реалізацію програми здешевлення кредитів залишилися на колишньому рівні – 66 мільйонів гривень. Незмінними залишилися також пропозиції щодо фінансування програми з розвитку фермерства – 1 мільярд гривень, та часткову компенсацію вартості придбаної сільськогосподарської техніки українського виробництва – 945 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році на підтримку аграрної галузі уряд передбачив лише 5,4 мільярда гривень, що в 20 разів більше, ніж роком раніше, і становить 1% від валового виробництва сільгосппродукції. Дана норма про виділення 1% від аграрного ВВП закріплена у Бюджетному кодексі на 2017-2021 роки.