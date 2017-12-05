Академія аграрних наук спростувала дані про підписання договору з китайським агрохолдингом

Національна академія аграрних наук (НААН) повідомляє про суттєве спотворення в деяких ЗМІ інформації про підписання Президентом Академії Ярославом Гадзалом договору про співпрацю з агрохолдингом Китайської Народної Республіки - Chinese Agricultural Corporation HuanFan Qu, передає "Лівий берег".

Низка ЗМІ поширили інформацію про те, що через недофінансування НААН з держбюджету заклад був змушений підписати договір з китайським агрохолдингом Chinese AgriculturalCorporation HuanFan Qu. Однак Національна академія аграрних наук офіційно повідомляє про те, що вона не має проблем із фінансуванням, а підписаний договір насправді закладає фундамент стратегічного співробітництва українських і китайських учених у сфері виведення високоякісних послідовностей генома для низки зернових (Triticum polonicum) і баштанних культур (Lagenaria siceraria), що дозволить підвищити стійкість цих культур до несприятливих погодних умов і хвороб.

На думку НААН, поширена у ЗМІ інформація - це складова частина навмисної РR-кампанії з дискредитації Академії аграрних наук і, зокрема, її президента Ярослава Гадзала з метою зірвати співпрацю з китайськими партнерами.

Зі свого боку китайська сторона, згідно з підписаним у жовтні договором, буде займатися не тільки наданням консультацій в певних технологічних процесах, а повністю інтегрується в повноцінне наукове співробітництво між нашими організаціями.

Також НААН спростовує поширену інформацію про залучення 400 агроінженерів і 30 000 працівників з КНР за спрощеною митною процедурою. На сьогодні кількість китайських фахівців і професійних працівників, яких необхідно буде залучити, вимагає додаткового обговорення й узгодження з керівниками регіональних відділень НААН.

Крім того, Академія спростовує інформацію про надання права на перетин кордону і роботу в Україні за спрощеними умовами всім нашим китайським партнерам. Це положення стосується тільки 3 тисяч осіб. Усі інші залучені з Китаю працівники отримуватимуть дозвільні документи на загальних підставах.

НААН просить ЗМІ уважно ознайомитися з опублікованими спростуваннями і надалі не поширювати свідомо перекручену інформацію про підписання Академією договору з агрофірмою ChineseAgricultural Corporation HuanFan Qu.