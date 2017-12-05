В Україні вже виробили понад 1,7 мільйона тонн цукру

Українські цукрові заводи з початку сезону цукроваріння, який стартував 30 серпня, переробили 12,11 млн тонн цукрових буряків і виробили 1,73 млн тонн цукру, повідомила прес-служба асоціації цукровиробників «Укрцукор».

Читайте такожВ Україні подешевшав цукор

Згідно з повідомленням, станом на 4 грудня 23 цукрові заводи завершили сезон цукроваріння. Всього в поточному сезоні 46 підприємств переробляли цукровий буряк.

За оцінками асоціації, сезон цукроваріння в Україні завершиться до нового року.

Прес-служба додала, що українські аграрії завершили збирання цукрових буряків, залишилося переробити ще 0,5 млн тонн солодкого коренеплоду.

За оцінками асоціації, в поточному сезоні виробництво цукру залишиться на рівні минулого року - в межах 1,9-2 млн тонн, з яких близько 500 тис. тонн відправлено на експорт.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Мінагропроду, українські аграрії під час весняної посівної кампанії 2017 року посіяли цукровий буряк на 313 тис. га.

За інформацією асоціації «Укрцукор», українські цукрові заводи за минулий сезон цукроваріння, який стартував 20 серпня 2016 року і завершився 11 січня 2017 року, переробили 13,7 млн тонн цукрових буряків, з яких виготовили 2,01 млн тонн цукру, при тому, що потреба українського внутрішнього ринку в 2017 році оцінюється в 1,54 млн тонн.

У 2016 році виробництво цукрової сировини збільшилося порівняно з попереднім роком на 30%, виробництво цукру – на 40%.