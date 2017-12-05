У Мінагропроді назвали ціну гектара землі в Україні після скасування мораторію

Ціна одного гектара землі сільськогосподарського призначення в Україні в разі скасування мораторію на її продаж може становити 50-60 тисяч гривень.

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Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк в ефірі телеканалу ICTV, передає «Економічна правда».

"Тіньовий ринок землі буде існувати, поки діятиме мораторій на її продаж. Якщо б ринок запустився, ціна одного га коливалася б від 50 до 60 тис. грн", - повідомив Мартинюк.

За його словами, мораторій на продаж сільгоспземель діятиме до тих пір, поки не буде проголосований закон про обіг земель сільгосппризначення.

"Та епопея, яку ми бачимо сьогодні з продовженням мораторію, - це ніщо інше, як голий піар для того, щоб сподобатися людям і сказати, що їх захистили", - додав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Він уточнив, що виступає проти продажу землі агрохолдингам та іноземцям.

"Можливо допустити обіг землі між фермерами-українцями - фізичними особами в тих обсягах, які необхідні для створення сільськогосподарського підприємства", - зазначив прем'єр.

Мартинюк додав, що в земельний кадастр внесено 70% всіх ділянок, Госгеокадастр повністю забезпечує процес передачі ділянок в оренду.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня президент України Петро Порошенко доручив протягом року завершити створення електронного земельного кадастру і заповнити його на 100% для подальшого проведення земельної реформи.

В даний час робоча група при Міністерстві аграрної політики та продовольства України закінчує роботу над формуванням моделі запуску ринку землі в Україні та розробкою відповідного законопроекту про обіг сільгоспземель.

Відповідно до запропонованої урядом моделі проведення земельної реформи, купувати землі, у разі скасування мораторію, зможуть виключно громадяни України - фізичні особи, при цьому максимальний поріг власності одного громадянина не буде перевищувати 200 га. При цьому робоча група при Мінагропроді допускає можливість продажу земельних ділянок з урахуванням ряду обмежень невеликим господарствам - юридичним особам.

З 2001 року в Україні діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до кінця 2017 року.

Експерти і суспільство розділилися в думках щодо скасування заборони на продаж сільгоспземель. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші стверджують, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скупки землі іноземними компаніями.