Комітет Ради підтримав продовження мораторію на продаж землі до 2019 року

Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендував парламенту ухвалити за основу і в цілому законопроект про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до 2019 року.

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Як повідомляється на сайті профільного парламентського комітету, відповідний законопроект «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони на відчуження сільськогосподарських земель» (№7350) було подано до Верховної Ради 30 листопада.

«Рекомендувати Верховній Раді України даний законопроект ухвалити за основу і в цілому як закон», - йдеться в повідомленні.

Ініціаторами даного проекту закону виступили сім народних депутатів від партії «Воля народу», фракції «Блок Петра Порошенка», Радикальної партії Олега Ляшка і депутатської групи «Відродження».

Згідно з пояснювальною запискою до документа, продовження мораторію на продаж сільгоспземель на один рік дасть змогу врегулювати на законодавчому рівні процедуру обороту цих земель і розробити необхідні нормативно-правові акти.

Як повідомляв УНІАН, у меморандумі з Міжнародним валютним фондом зазначено, що Україна планувала до кінця травня 2017 року ухвалити закон, який регламентує оборот земель сільгосппризначення і з 2018 року (після закінчення дії мораторію) почати продаж сільгоспземель.

Відповідно до запропонованої урядом моделі проведення земельної реформи, купувати землі, в разі скасування мораторію, зможуть винятково громадяни України - фізичні особи, при цьому максимальний поріг власності одного громадянина не перевищуватиме 200 га. При цьому робоча група при Мінагропроді допускає можливість продажу земельних ділянок з урахуванням ряду обмежень невеликим господарствам - юридичним особам.

В Україні з 2001 року діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до кінця 2017 року.

Експерти і суспільство розділилися в думках щодо скасування заборони на продаж сільгоспземель. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші стверджують, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скуповування землі іноземними компаніями.