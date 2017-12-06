АМКУ оштрафував "Київхліб" за упаковку торта, схожу на рошенівський "Золотий ключик"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) з ініціативи корпорації "Рошен" оштрафував на 219 тисяч гривень компанію "Київхліб" за використання у своїй діяльності оформлення упаковки торта, схожого на оформлення кондитерського виробу корпорації. Про це повідомила прес-служба АМКУ.

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"Оштрафовано ПАТ "Київхліб" на 219 тисяч гривень за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, передбаченого статтею 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді використання ПАТ "Київхліб" у господарській діяльності оформлення упаковки кондитерського виробу - торта "Казковий ключик", яке схоже на оформлення упаковки кондитерського виробу - торта "Золотий ключик" виробництва дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен", - йдеться в повідомленні.

Комітет зазначив, що "Рошен" раніше почав використовувати це оформлення в господарській діяльності.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen є одним з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу Roshen входять українські фабрики в Києві, Вінниці і Кременчуку; дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також масло-молочний комбінат "Бершадьмолоко", який забезпечує фабрики корпорації молочною сировиною.

Корпорація належить президенту України Петру Порошенко, який на час президентства передав свою частку (85%) у так званий сліпий траст під управлінням інвестиційного банку Rothschild. Решта акцій Roshen належать генеральному директору корпорації В'ячеславу Москалевському (13%) і чотирьом менеджерам корпорації (по 0,5%).

Компанію "Київхліб" створено на базі державного підприємства «Київхліб» у 1996 році. До складу компанії входить п‘ять виробничих цехів у столиці, а також п‘ять хлібозаводів у Київській області - в містах Бровари, Макаров, Сквира, Біла Церква і Фастів. Підприємства компанії випускають до 500 тонн хлібобулочних і 20 тонн кондитерських виробів на добу. Асортимент продукції налічує близько 500 найменувань.