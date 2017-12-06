На Житомирщині завершується збір зернових: аграрії намолотили 1,8 мільйонів тонн зерна - ОДА

Збір зернових на Житомирщині завершується: аграрії намолотили 1,8 млн тонн зерна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, наразі збір зернових та зернобобових культур на Житомирщині завершений на 95%, аграріям залишається зібрати кукурудзу ще на 11% площ.

За попередніми даними, станом на 6 грудня в усіх категоріях господарств області зернові обмолотили на 399,2 тис. га (95% до прогнозу) та зібрали 1,8 млн тонн зерна, що майже на 50 тис. тонн більше, ніж було у минулому році.

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"Найкращих показників лісостепової зони зі збору ранніх зернових культур досягнули сільськогосподарські підприємства Андрушівського району. Серед господарств перехідної зони слід відзначити Новоград-Волинський район, а на Поліссі кращих результатів з виробництва зерна досягнули господарства Черняхівського району", - сказано у повідомленні.

Також цьогоріч завдяки фінансовій підтримці, передбаченій в обласному бюджеті, агроформування області значно розширили посівні площі гречки.

Так, під урожай 2017 року у сільгосппідприємствах області гречка була посіяна на площі у 16,5 тис. га, що на 7,5 тис. га (83%) більше, ніж було торік, причому у цьому році аграрії вже намолотили 21,3 тис. тонн гречки.