Кабмін взявся захистити аграріїв від рейдерів

Кабінет міністрів України прийняв постанову, що посилюють механізм роботи державних реєстраторів для усунення можливості їх сприяння аграрному рейдерству. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

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"Цей підхід, коли ми рішенням уряду можемо усунути будь-яке зловживання, є дуже правильним... Проблема аграрного рейдерства знаходиться в полі нашої уваги", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Зокрема, постанова передбачає неможливість зареєструвати неіснуючу земельну ділянку завдяки обов'язковій звірці з даними Госгеокадастра. При цьому держреєстратор зобов'язаний повідомляти Госгеокадастр про своїх діях. Крім того, державний реєстратор буде зобов'язаний встановити особу суб'єкта правових дій та його правоздатність для усунення можливості здійснення дій з майном за підробленими документами, в тому числі - від імені власника. Також постанова дозволяє отримувати доступ до реєстру нерухомого майна через Mobile ID і отримувати актуальну інформацію про правових діях зі своєю власністю. При цьому СМС-повідомлення про правові дії з майном повинні будуть приходити навіть у тому випадку, якщо воно орендовано.

Крім того, Мін'юст запустив онлайн-послугу реєстрації договору оренди державного майна в реєстрі майнових прав самостійно без відвідування держреєстратора. Для цього знадобиться лише відсканований договір оренди і електронний цифровий підпис.

"Онлайн-реєстрація договорів оренди дозволить спростити бюрократію, а автоматичне звірення з Госгеокадастром - убезпечитись від маніпуляцій із землею та рейдерства", - зазначила заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції України запровадило механізм автоматичного обміну даними між Державним реєстром майнових прав та Держгеокадастром, який зробить неможливим реєстрацію подвійних договорів оренди землі і буде сприяти боротьбі з аграрним рейдерством.

Президент України Петро Порошенко доручив до кінця 2019 року завершити створення земельного реєстру, який на даний момент заповнений лише наполовину.

9 серпня Кабмін прийняв рішення створити оперативні штаби в регіонах спільно з обласними державними адміністраціями, територіальними підрозділами МВС, Держгеокадастра, Мін'юсту, аграрними асоціаціями для недопущення незаконних захоплень врожаю і землі у фермерів.

Згідно з опитуванням асоціації "Всеукраїнський аграрний рада" (ВАС), близько 25% опитаних виробників сільськогосподарської продукції зіткнулися з випадками аграрного рейдерства на своїх підприємствах. За інформацією громадської організації "Аграрна самооборона України", кількість нападів на фермерів з метою захоплення їх власності постійно зростає, в той же час правоохоронні органи не реагують на факти незаконних дій або затягують розгляд справ.