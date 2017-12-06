Аграрії Житомирщини закінчили сів озимих зернових

Аграрії Житомирщини завершили сів озимих зернових. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані управління агропромислового розвитку.

Читайте такожНа Житомирщині завершується збір зернових: аграрії намолотили 1,8 мільйонів тонн зерна - ОДАТак, станом на 6 грудня за оперативними даними, під урожай 2018 року озимі зернові культури аграрії посіяли на площі 155,3 тис. га (102% до прогнозу), що на 13,5 тис. га (9%) більше, порівнюючи з минулим роком.

Найбільше озимих зернових культур серед сільгосппідприємств області посіяли агроформування Новоград-Волинського, Любарського, Чуднівського та Овруцького районів.

Новою озимою культурою в області є озимий горох. "У господарстві ТОВ «Українка Агро» Малинського району другий рік поспіль посіяли озимий горох сорту "НС Мороз" на площі 200 га, який добре переносить низькі температури. Середня врожайність гороху склала в нинішньому році 37 ц/га", - сказано у повідомленні.

Станом на сьогодні в області переважна більшість озимих зернових культур перебувають у доброму стані – на площі 86,8 тис. га, або 71%, у задовільному стані – 34,7 тис. га, або 28%, слабкі та зріджені посіви становлять лише 1,5 тис. га, або 1%.