Чума свиней не відступає: в Україні виявили новий випадок АЧС

Фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Рівненській області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували зараження і загибель свиней в підсобному господарстві Городищенської виправної колонії № 96 у Рівненському районі.

Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями. Держпродспоживслужба не уточнює кількість заражених тварин.

Повідомляється, що в осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Згідно з даними з відкритих джерел, з початку цього року в Україні зареєстровано 140 спалахів АЧС. Загалом з 2012 року і станом на 6 грудня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 288 випадків АЧС в 24 областях.

Як повідомляв УНІАН, ветеринари зафіксували у другому півріччі поточного року в Україні 41 випадок небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) серед худоби, що майже на третину менше порівняно з аналогічним періодом минулого року і першим півріччям 2017 року.

За підсумками 2017 року Лапа прогнозує в Україні близько 200-250 спалахів АЧС.