Закон про мораторій на продаж землі буде прийнятий сьогодні - Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє, що закон про мораторій на продаж землі сьогодні буде розглянутий і прийнятий.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на початку засідання парламенту.

"Закон про продовження мораторію на продаж землі буде розглянуто сьогодні і буде сьогодні прийнятий", - заявив спікер.

Перед цим низку альтернативних законопроектів про продовження заборони на відчуження сільськогосподарських земель планується розглянути включення до порядку денного.