Пристрасті тортові: "Київхліб" відповів на звинувачення в імітації упаковки Roshen

Компанія "Київхліб" заявила, що у справі про накладення штрафу на підприємство за використання схожого на упаковку кондитерської корпорації Roshen оформлення для торта "Казковий ключик" достатньо доказів, які свідчать про те, що порушення конкурентного законодавства відсутні.

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Про це йдеться в офіційній заяві "Київхліба".

"Головним доказом є використання на упаковці продукції великого зображення власної торгової марки БКК, яка протягом багатьох років добре впізнаваною покупцями. Це, в свою чергу, повністю спростовує висновки АМКУ про можливість змішування продукції компанії "Київхліб" з продукцією корпорації Рошен", - йдеться в повідомленні.

Крім того, компанія зазначає, що при винесенні рішення АМКУ "взяло на себе не властиві йому повноваження органу експертизи щодо встановлення факту подібності упаковок".

У зв'язку з цим, "Київхліб" планує оскаржити дане рішення АМКУ і вважає, що при його винесенні "не були повністю досліджені всі матеріали, надані підприємством".

Нагадаємо, що АМКУ оштрафував компанію "Київхліб" на 219 тисяч гривень за використання для оформлення торта Казковий ключик, яке на думку відомства схоже на оформлення упаковки торта "Золотий ключик" виробництва дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація Рошен".