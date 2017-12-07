Рада включила до порядку денного продовження мораторію на продаж землі

Верховна Рада України має намір у четвер розглянути питання про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, відповідні законопроекти були включені до порядку денного.

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Так, парламент планує розглянути законопроект про внесення змін у Податковий кодекс щодо стимулювання створення та діяльності дрібних фермерських господарств, а також деконцентрації повноважень у земельній сфері.

Розгляд цього документа підтримали 270 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Також парламент планує розглянути п'ять альтернативних законопроектів про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України про заборону відчуження сільськогосподарських земель.

За включення цього документу до порядку денного проголосували 260 народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендував парламенту прийняти за основу і в цілому законопроект про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до 2019 року. Ініціаторами даного проекту закону виступили сім народних депутатів від партії "Воля народу", фракції "Блок Петра Порошенко", Радикальної партії Олега Ляшка та депутатської групи "Відродження".

Згідно з пояснювальною запискою до документа, продовження мораторію на продаж сільгоспземель на один рік дозволить врегулювати на законодавчому рівні процедуру обігу цих земель та розробити необхідні нормативно-правові акти.

З 2001 року В Україні діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до кінця 2017 року.