Рада продовжила мораторій на продаж сільгоспземель до 2019 року

Верховна Рада продовжила діючий в Україні з 2001 року мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 2019 року.

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За ухвалення законопроекту №7350 «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони на відчуження сільськогосподарських земель» за основу і в цілому проголосували 236 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

У документі зазначається, що продовження мораторію на продаж сільгоспземель на один рік дасть змогу врегулювати на законодавчому рівні процедуру обігу цих земель і розробити необхідні нормативно-правові акти.

Ініціаторами даного проекту закону виступили сім народних депутатів від партії «Воля народу», фракції «Блок Петра Порошенка», Радикальної партії Олега Ляшка та депутатської групи «Відродження».

Представляючи законопроект у ході засідання Верховної Ради, член депутатської групи «Воля народу» Сергій Лабазюк, який ініціював даний документ, зазначив, що в Україні необхідно відкривати ринок землі, проте тільки тоді, коли українські аграрії будуть до цього готові.

«Очевидно, землю потрібно відпускати у вільне плавання. Але всі ми прекрасно розуміємо, що поки вітчизняні аграрії, чи дрібні, чи великі, не зможуть собі дозволити купити цю землю, ми не можемо відкривати ринок. Тому повне відкриття ринку необхідно відкласти на конкретно визначений термін, чітко на всіх рівнях розпланувати дії на цей період», - сказав нардеп.

Він додав, що Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин розглянув його законопроект і рекомендував до прийняття парламентом. За словами Лабазюка, за цей рік, на який продовжується термін дії мораторію, в Україні необхідно провести повномасштабну інвентаризацію земель і у співпраці з експертами, профільними асоціаціями, фермерами розробити реальний план дій із запуску земельного ринку в нашій країні.

На засіданні парламент розглянув також сім альтернативних прийнятому законопроектів. Проект закону №7350-1, ініціатором якого є депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Олег Барна, пропонував продовжити мораторій до 2024 року. Законопроект №7350-2, ініційований депутатом від фракції «Блок Петра Порошенка» Сергієм Капліним, а також законопроект №7350-3 від групи депутатів з фракції «Батьківщина», пропонували продовжити мораторій до 2023 року. Документ №7350-4, поданий депутатом Юрієм Левченком, пропонував продовжити мораторій до моменту прийняття закону про повну заборону торгівлі землями сільськогосподарського призначення. Законопроект №7350-5, ініційований депутатом від партії «Опозиційний блок» Олександром Вілкулом, пропонував продовжити мораторій до проведення всеукраїнського референдуму, на якому українці змогли б висловити свою думку щодо відкриття ринку землі.

Два останніх законопроекти - №7350-6 і №7350-7, ініційовані депутатом від фракції «Блок Петра Порошенка» Олексієм Мушаком, пропонували не в черговий раз продовжувати дію мораторію, а зайнятися підготовкою закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. За його словами, згідно з чинним Земельним кодексом, ринок землі в Україні не може бути запущений до моменту прийняття закону про обіг сільгоспземель, який сприяв би створенню цивілізованих ринкових відносин у земельній сфері. Тому продовження мораторію є безглуздою дією, яка тільки вчергове затягує цей процес.

Як повідомляв УНІАН, у меморандумі з Міжнародним валютним фондом зазначено, що Україна планувала до кінця травня 2017 року ухвалити закон, який регламентує оборот земель сільгосппризначення і з 2018 року (після закінчення дії мораторію) почати продаж сільгоспземель.

Відповідно до запропонованої урядом моделі проведення земельної реформи, купувати землі, в разі скасування мораторію, зможуть винятково громадяни України - фізичні особи, при цьому максимальний поріг власності одного громадянина не перевищуватиме 200 га. При цьому робоча група при Мінагропроді допускає можливість продажу земельних ділянок з урахуванням ряду обмежень невеликим господарствам - юридичним особам.

В Україні з 2001 року діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до кінця 2017 року.

Експерти і суспільство розділилися в думках щодо скасування заборони на продаж сільгоспземель. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші стверджують, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скуповування землі іноземними компаніями.