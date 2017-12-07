Україна збільшила експорт цукру в 1,6 раза: п'ятірка країн-покупців

Українські підприємства в попередньому місяці поставили на зовнішні ринки 67,2 тис. тонн цукру, що на 59% більше, ніж у жовтні, повідомила прес-служба асоціації цукровиробників «Укрцукор».

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Всього, за даними асоціації, за одинадцять місяців поточного року українські підприємства експортували 551 тис. тонн цукру, що на 64% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

На думку експертів, таке нарощування експорту було зумовлене сприятливою ціновою ситуацією на світовому ринку на початку року і значним збільшенням виробництва цукру.

«У 2016-2017 маркетинговому році (МР, вересень 2017 – серпень 2018) виробництво цукру досягло 2,02 млн тонн, при тому що внутрішнє споживання скорочується з кожним роком. Крім того, сприятлива ситуація на початку року на світовому ринку дозволила реалізувати надлишки і зняти напругу з внутрішнього. Тепер же світовий ринок трохи просів, однак подальші поставки цукру будуть продовжуватися», - цитує прес-служба керівника аналітичного відділу асоціації «Укрцукор» Руслану Бутило.

Згідно з повідомленням, основними споживачами українського цукру є Туркменістан (14% у загальній структурі експорту цього продукту), Шрі-Ланка (14%), Швейцарія (12%), Азербайджан (11%) і Туреччина (10%).

Експерти прогнозують, що в поточному 2017-2018 маркетинговому році (МР, вересень 2017 – серпень 2018) українські цукровари вироблять близько 2 млн тонн цукру, з яких близько 500 тис. тонн піде на експорт, тоді як у попередньому МР було встановлено рекорд за обсягами експорту цього продукту на рівні 767,3 тис. тонн.

Прес-служба додала, що українські цукрові заводи з початку сезону цукроваріння, який стартував 30 серпня, переробили 12,27 млн тонн цукрових буряків і виробили 1,75 млн тонн цукру.

Станом на 7 грудня 24 цукрових заводи завершили сезон цукроваріння. Всього в поточному сезоні 46 підприємств переробляли цукровий буряк.

Як повідомляв УНІАН, поточний сезон цукроваріння стартував 30 серпня.

Згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, українські підприємства за попередній сезон цукроваріння (20 серпня 2016 - 11 січня 2017) експортували 344 тис. тонн цукру, що в 33 рази більше, ніж за аналогічний період роком раніше. За цей період, як повідомляла асоціація «Укрцукор», вони переробили 13,7 млн тонн цукрових буряків, з яких виготовили 2,01 млн тонн цукру, при тому, що потреба українського внутрішнього ринку в 2017 році оцінюється в 1,54 млн тонн.

В 2015-2016 МР аграрії експортували 132,2 тис. тонн цукру.