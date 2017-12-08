Україна з початку року подвоїла виручку від експорту овочів

Українські підприємства за перші дев'ять місяців поточного року експортували овочів на 43,7 мільйона доларів, що більш ніж удвічі перевищує показник за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП).

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"За підсумками дев'яти місяців 2017 року зростання обсягу експорту овочів з України становить 104% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і досяг 43,7 мільйона доларів", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, найбільше за звітний період Україна постачала на зовнішні ринки горох (частка в експорті 48%), свіжі або охолоджені помідори (22,8%), свіжі або охолоджені огірки корнішони (7,2%), картопля (6,2%) і цибулю (5,3%). При цьому експерти підкреслили, що найбільша динаміка приросту за звітний період спостерігалася по гороху. У 2016 році вітчизняні виробники майже не постачали цю культуру за кордон, а в січні-вересні 2017 року виручка від його експорту склав близько 20 мільйонів доларів. Крім того, експорт картоплі за звітний період виріс в 2,1 рази, огірків – на 53%, часнику – на 48%.

Згідно з повідомленням, основними споживачами українських овочів у поточному році виступили Індія (35,7%), Білорусь (34,2%), Туреччина (12,3%) і Польща (8,6%).

Прес-служба додала, що українські виробники овочів можуть продовжити нарощувати свої доходи за рахунок поставок на зовнішні ринки продуктів переробки - овочевих рагу, маринованих овочів у вигляді консервів і т. д. Експерти прогнозують, що в такому випадку доходи зростуть як мінімум на третину.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод прогнозує, що за підсумками 2017 року експорт української аграрної продукції може зрости на 15-20% порівняно з попереднім роком.

За даними відомства, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і становить 15,5 мільярда доларів. Головними продуктами експорту в 2016 році традиційно були зернові культури, олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту виступили країни Азії (45,9% експорту - 7 мільярдів доларів), Євросоюз (27,5% - 4,2 мільярда доларів), Африка (15,7% - 2,4 мільярда доларів), країни СНД (7,7% - 1,2 мільярда доларів) і США (0,9% - 45 мільйонів доларів).