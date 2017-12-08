Мін'юст перевірить реєстратора, який брав участь у рейдерській атаці на підприємство "Світильнянське" в Київській області

Міністерство юстиції перевірить законність дій скандально відомого реєстратора Олексія Шейк-Сейкина, що вніс дані до реєстру про зміну директора аграрного підприємства «Світильнянське» у Київській області за сфальсифікованим протоколом.

Про це УНІАН заявила заступник міністра юстиції з питань реєстрації Олена Сукманова, відповідаючи на питання про те, що буде Мін'юст розслідувати дії реєстратора Шейк-Сейкина, який сприяв рейдерському захопленню відомого в Київській області фермерського підприємства.

«Що стосується реєстратора (Олексія Шейк-Сейкина - УНІАН), то цей реєстратор знаменитий. Він відомий в деяких інших скаргах. Є наказ про проведення камеральної перевірки його дій, для того, щоб отримати відомості не тільки за однією скаргою, але і для того, щоб виявити всі порушення, які є у нього в реєстрі», - сказала заступник міністра.

«Думаю, що результат камеральної перевірки, ви зможете побачити на сайті Міністерства юстиції вже наступного тижня», - додала вона.

Одночасно Сукманова підтвердила, що ще у вересні під час засідання Антирейдерського штабу Київської області чула про рейдерську атаку на «Світильнянське» безпосередньо від одного з власників Павла Петрова і обіцяла йому допомогти.

«Так, я знаю про цей випадок. І справді обіцяла зібратися. Але давайте так: для того, щоб прийняти законне рішення - потрібно оформити значимий документ. Це було у вересні, якщо я не помиляюся. 17 листопада надійшла скарга - юридично правильно оформлена. Я вже питала у членів комісії, ми найближчим часом її розглянемо», - зазначила заступник міністра юстиції.

Як повідомляв УНІАН, фермери Павло і Світлана Петрові на прес-конференції заявили про те, що їх кілька місяців шантажували, вимагали грошові кошти та перешкоджали господарській діяльності підприємства «Світильнянське" рейдери, які заручившись підтримкою співробітника СБУ Броварського р-ну Київської обл. Подласого, співробітника прокуратури цього ж району Романюка та слідчого місцевої поліції Липської.

Адвокат фермерів Петрових Олександр Тумаркін у свою чергу додав, що правоохоронні органи відкрили проти Петрових кримінальні справи за надуманими приводами і в той же час співробітники силових структур ігнорували випадки нападів на Петрова і працівників підприємства.

За словами адвоката, рейдерська атака на «Світильнянське» фактично була санкціонована суддею суду Броварського району Тамарою Міхеєнковою, яка незаконно звільнила директора підприємства на місяць.

Пізніше зловмисники із застосуванням фізичного насильства до працівників і власників «Світильнянське» викрали офіційний бланк підприємства, на якому підробили рішення зборів акціонерів і надали його скандально відомому реєстратору Сейк-Шейкину, що вніс дані до реєстру про зміну директора компанії, не перевіривши ні справжність підписів, ні повноваження осіб, які надали протокол.

Петров на прес-конференції також заявив, що групу рейдерів швидше за все координував і очолював депутат Миколаївської обласної ради від "Батьківщини" Андрій Власенко, оскільки саме він вимагав сплати 500 тис. доларів і пояснював, скільки з цієї суми має піти бандитам і прокурорам, а також тим, хто організував форми тиску на фермерів.

У свою чергу депутат Верховної Ради 7-го скликання Ігор Мірошниченко підтвердив УНІАН, що депутат від «Батьківщини» Андрій Власенко неодноразово був помічений у рейдерських захопленнях землі в Київській області.

Не так давно Генеральна інспекція Генпрокуратури заявила, що за фактом рейдерського захоплення «Світильнянське» проводить досудове розслідування відразу за кількома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, за фактом організації і фінансування незаконного притягнення завідомо невинної особи – директора ТОВ «Світильнянське» - до кримінальної відповідальності, за фактом перешкоджання госпдіяльності підприємства, спробі шляхом погроз і насильства схилити до укладення угоди з продажу частки в капіталі вищезгаданого товариства, а також підробка протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Світильнянське» і незаконне його використання шляхом надання державному реєстратору.

При цьому у Генпрокуратурі уточнили, що обов'язково буде дана правова оцінка дій місцевої прокуратури, слідчих Нацполіції та депутатів районного і обласного рівня.