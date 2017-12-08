У Раді вимагають скасувати прийняття закону про продовження мораторію на продаж землі

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про скасування рішення парламенту щодо ухвалення закону про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель (№7350-П).

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Тексту проекту постанови на сайті парламенту на даний час поки не оприлюднено.

Його авторами є низка депутатів від "Блоку Петра Порошена", "Народного фронту" та "Самопомочі".

Як відомо, у разі реєстрації такої постанови, голова Верховної Ради не може підписати закон та передати його на підпис президенту, доки відповідний проект постанови про скасування ухвалення закону не буде розглянутий парламентом і відхилений.

Згідно з даними на сайті парламенту, спікер ще не підписував закон про мораторій.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель (№7350), продовживши чинний в Україні з 2001 року мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 2019 року.