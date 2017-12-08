Мінагропрод підвищив прогноз врожаю зернових цього року

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує, що виробництво зернових і зернобобових культур у заліковій вазі в 2017 році становитиме, за попередніми розрахунками, близько 62,3 млн тонн при врожайності 42,8 ц/га, повідомила прес-служба міністерства.

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Раніше Мінагропрод прогнозував урожай зернових в Україні в 2017 році на рівні 62 млн тонн.

Згідно з повідомленням, урожай пшениці очікується на рівні 26,1 млн тонн при врожайності 41,0 ц/га, кукурудзи на зерно - 25,2 млн тонн при врожайності 56,0 ц/га.

Урожай ячменю в 2017 році очікується на рівні 8,3 млн тонн при врожайності 33,1 ц/га, жита - 497,4 тис. тонн при врожайності 29,1 ц/га, вівса - 478,7 тис. тонн при врожайності 24,3 ц/га, гречки - 180,3 тис. тонн при врожайності 10 ц/га, проса - 83,3 тис. тонн при врожайності 15 ц/га, рису - 70,2 тис. тонн при врожайності 55,3 ц/га.

З технічних культур Мінагропрод очікує врожай цукрових буряків на рівні 13,8 млн тонн при врожайності 433,3 ц/га, соняшнику - 11,6 млн тонн при врожайності 19,6 ц/га, сої - 3,8 млн тонн при врожайності 19,3 ц/га, ріпаку - 2,2 млн тонн при врожайності 27,5 ц/га.

«Обстеження посівів озимих зернових культур під урожай 2018 року показує, що з посіяних 6,9 млн га сходи отримано на площі 6,8 млн га (98%), з них у доброму і задовільному стані 5,6 млн га (83%) , в слабкому і розрідженому стані - 1,2 млн га (17%). За підрахунками, близько 113,6 тис. га, або 2% посіву не утворили сходів», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, сходи озимого ріпаку з посіяних 868,8 тис. га отримано на площі 847,6 тис. га (98%). З них в доброму і задовільному стані 744,9 тис. га (88%), у слабкому і розрідженому стані - 101,6 тис. га (12%), загинуло 1,1 тис. га. За підрахунками, майже 21,2 тис. га, або 2% посіву не утворили сходів.

Згідно з повідомленням, подальший стан посівів залежатиме від сприятливості погодних умов перезимівлі озимих.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозувало урожай зернових в Україні в 2017 році на рівні 62 млн тонн, що є другим найбільшим показником за історію незалежності нашої держави.

У 2016 році в Україні було зібрано 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності. За підсумками 2016-2017 маркетингового року українські аграрії планують встановити рекорд з експорту зернових, поставивши на зовнішні ринки 41,6 млн тонн цих культур.