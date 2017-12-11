Фіскальна служба ліквідувала схему незаконного експорту сільгосппродукції майже на 7 мільярдів

Державна фіскальна служба України ліквідувала схему незаконного експорту сільськогосподарської продукції в Миколаєві на суму понад 6,6 млрд грн.

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Згідно з повідомленням, ДФС розкрила схему мінімізації митних платежів та ухилення від сплати податків з використанням 73 підконтрольних підприємств. Фіскальна служба зазначила, що фігуранти закуповували сільгосппродукцію за готівковий розрахунок у населення, в подальшому продукцію експортували за кордон за непрямими контрактами з використанням підконтрольних підприємств-нерезидентів, значно занижуючи вартість товару.

Надалі продукцію реалізовували з націнкою вже за кордоном. При цьому реальний дохід від операцій залишався за кордоном на рахунках підконтрольних підприємств-нерезидентів.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДФС, майже дві третини експортних операцій в Україні проходять за непрямими контрактами, через офшори.

Україна планує до 2020 року почати автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки нерезидентів за міжнародним стандартом (Common Reporting Standard), який був розроблений Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і схвалений G20.