Продовольчо-зернова корпорація України по Житомирській області вже профінансувала сільгоспвиробників майже на 6 мільйонів гривень - ОДА

14:57, 11 грудня 2017
Агро
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"Зараз є висока зацікавленість з боку сільгоспвиробників  до цієї програми", - зазначають в управлінні.

Форвардна програма набирає обертів / фото УНИАН

Державна продовольчо-зернова корпорація України по Житомирській області вже профінансувала сільгоспвиробників майже на 6 млн грн у рамках закупівлі озимих культур майбутнього  врожаю. Про це УНІАН повідомили в управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні,  таким чином ця форвардна програма набирає обертів.  

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"Сьогодні фахівцями  Державної продовольчо-зернової корпорації та експертами страхових компаній здійснюється огляд посівів в регіонах, де погодні умови дозволяють це зробити. З тими, хто вже пройшов перевірку, укладаються відповідні договори", - розповіли УНІАН в управлінні. Нагадаємо, ця форвардна програма закупівлі зернових була розпочата восени цього року для того,  щоб дати можливість аграріям отримати  обігові кошти заздалегідь для проведення наступних весняно-польових робіт. 

"Зараз є висока зацікавленість з боку сільгоспвиробників  до цієї програми", - зазначають в управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН,  на початку грудня аграрії Житомирщини завершили сів озимих зернових.

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