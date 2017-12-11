Продовольчо-зернова корпорація України по Житомирській області вже профінансувала сільгоспвиробників майже на 6 мільйонів гривень - ОДА

Державна продовольчо-зернова корпорація України по Житомирській області вже профінансувала сільгоспвиробників майже на 6 млн грн у рамках закупівлі озимих культур майбутнього врожаю. Про це УНІАН повідомили в управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, таким чином ця форвардна програма набирає обертів.

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"Сьогодні фахівцями Державної продовольчо-зернової корпорації та експертами страхових компаній здійснюється огляд посівів в регіонах, де погодні умови дозволяють це зробити. З тими, хто вже пройшов перевірку, укладаються відповідні договори", - розповіли УНІАН в управлінні. Нагадаємо, ця форвардна програма закупівлі зернових була розпочата восени цього року для того, щоб дати можливість аграріям отримати обігові кошти заздалегідь для проведення наступних весняно-польових робіт.

"Зараз є висока зацікавленість з боку сільгоспвиробників до цієї програми", - зазначають в управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня аграрії Житомирщини завершили сів озимих зернових.