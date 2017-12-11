У двох областях України зафіксовано нові спалахи чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували чергові випадки небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Рівненській та Луганській областях, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, відстріл заражених диких кабанів було проведено на території мисливських угідь "Сокіл" (Рівненський район) і "Тандемсвит" (Костопільський район) Рівненської області.

Крім того, за даними прес-служби, ветеринари виявили три трупи заражених диких кабанів на території Охтирського мисливського господарства поблизу с. Новоахтирка (Луганська область).

У вогнищах захворювання вживають заходів з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Згідно з даними з відкритих джерел, з початку цього року в Україні зареєстровано 144 спалаху АЧС. Загалом з 2012 року і станом на 11 грудня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 292 спалаху АЧС в 24 областях.

Як повідомляв УНІАН, за словами глави Госпродпотребслужбы Володимира Лапи, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.

За підсумками 2017 року Лапа прогнозує в Україні близько 200 спалахів АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.