До новорічного столу: топ-5 продуктів, які подорожчають напередодні свята

Експерти підрахували, що цьогорічний святковий стіл зі скромним меню обійдеться пересічному українцю приблизно в 1,5 тисячі гривень. Варто очікувати підвищення цін на традиційні новорічні "смаколики", без яких важко уявити свято, повідомляє ТСН.ua.

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Список продуктів "must have", які подорожчають, відкриває червона ікра. За 120 грам делікатесу доведеться заплатити мінімум 196 гривень. Зараз у магазинах ціни стартують від позначки в 125 гривень.

На другому місці – м’ясні вироби. За 1 кілограм свинини під Новий рік проситимуть від 130 до 140 гривень. До речі, ціни на м’ясо вже почали зростати, але на ринках ще є шанс відшукати свинину за 100 гривень/кілограм. Курятину продаватимуть від 90 гривень/кілограм. Наразі м’ясо цієї птиці ще можна знайти на 10 гривень дешевше.

Далі в списку – солодощі. Порівняно з минулим роком цукерки подорожчали приблизно на 20 гривень.

На четвертому місці списку – цитрусові, наприклад, найпопулярніші під Новий рік мандарини. Експерти прогнозують підвищення цін на 5-7% до свят.

Завершує перелік ігристе вино. Середня ціна однієї пляшки шампанського становитиме 100 гривень до 31 грудня.

Крім цього, подорожчає й червона риба.

Високі ціни змусять людей економити й шукати дешевші варіанти. Але спеціалісти застерігають: низька вартість зовсім не означає хорошу якість. Краще відмовитися від якогось продукту або купити менше від запланованого. Також треба бути обережним із передноворічними акціями й купувати зі знижками тільки перевірені продукти.

Раніше Нацбанк констатував, що інфляція в Україні виявилася вищою за його прогнози. За підсумками листопада показник інфляції в річному вимірі становить 13,6%. Це на відсоток менше, ніж у жовтні. Причину чиновники вбачають також у зростанні цін перед Новим роком.