В Україні зафіксували ще один спалах чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Кіровоградській області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували зараження і загибель свиней в підсобному господарстві військової частини №2269 в Олександрійському районі.

Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями. Держпродспоживслужба не уточнює кількість заражених тварин.

Повідомляється, що в осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Згідно з даними з відкритих джерел, з початку цього року в Україні зареєстровано 144 спалаху АЧС. Загалом з 2012 року і станом на 12 грудня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 292 випадки АЧС в 24 областях.

Як повідомляв УНІАН, ветеринари зафіксували у другому півріччі поточного року в Україні 41 випадок небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) серед худоби, що майже на третину менше порівняно з аналогічним періодом минулого року і першим півріччям 2017 року.

За підсумками 2017 року голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа прогнозує в Україні близько 200 спалахів АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.