В Україні поменшало корів та свиней

Поголів'я великої рогатої худоби в Україні на 1 грудня 2017 року склало 3,9 мільйона голів, що на 0,9% менше, ніж на аналогічну дату 2016 року, повідомила Державна служба статистики.

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Зокрема, поголів'я корів становить 2,09 мільйона голів, що на 1,8% менше, ніж на 1 грудня минулого року.

Крім того, поголів'я свиней на звітну дату скоротилася на 8,4% – до 6,54 млн голів, поголів'я овець та кіз зросло на 0,2% і становило 1,46 мільйона голів.

Поголів'я птиці збільшилося на 0,3% – до 213,88 мільйона голів.

У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію c тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції на сході України.

Як повідомляв УНІАН, поголів'я великої рогатої худоби в Україні на 1 січня 2017 року становило 3,68 мільйона голів, що на 2% менше, ніж на аналогічну дату 2016 року. Зокрема, поголів'я корів становило 2,1 мільйона голів, що на 2,7% менше, ніж на 1 січня минулого року. Поголів'я свиней скоротилося на 5,5% – до 6,7 мільйона голів, поголів'я овець та кіз – на 1%, до 1,3 мільйона голів, а птиці – на 0,8%, до 202,4 мільйона голів.