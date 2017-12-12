На Житомирщині 46 сільгоспвиробників отримають відшкодування за посіви гречки - ОДА

На Житомирщині 46 сільськогосподарських виробників отримають відшкодування за посіви гречки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, таке рішення прийняла вчора обласна міжвідомча комісія з питань надання і використання спеціальної бюджетної дотації за вирощування гречки.

Відповідно до цього рішення, всі 46 сільськогосподарських товаровиробників області, що вирощують гречку, загалом отримають грошову підтримку з обласного бюджету у розмірі 800 тис. грн.

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«Аграрії Житомирщини цьогоріч отримають відшкодування за посіви гречки на зерно. Усі разом ці 46 виробників засіяли гречкою 6 тис. 413 га», - уточнили в облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині діє кілька програм, за якими аграріям відшкодовують кошти. Йдеться про такі культури, як льон та гречка.