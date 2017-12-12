Овочевий кошик українців за рік подорожчав на 22% (інфографіка)

Ціни на овочі на українському ринку за рік зросли в середньому на 22%, повідомив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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«За рік індекс овочевого кошика зріс на 22%. За рік всі овочі подорожчали», - написав він.

За даними експерта, найбільше за звітний період зросла в ціні морква – в 1,64 раза, до близько 6,4 грн/кг, буряк – в 1,55 раза, до 5,6 грн/кг. Також подорожчали: цибуля – на 23%, до 5,2 грн/кг, капуста та картопля – на 15%, до 4,1 грн/кг і 5,8 грн/кг відповідно.

Дорошенко навів динаміку вартості так званого овочевого кошика українців, який включає в себе по кілограму картоплі, капусти, моркви, буряків та цибулі. Згідно з його розрахунками, станом на 1 грудня його вартість становила 27,1 грн, тоді як на аналогічну дату минулого року цей показник дорівнював 22,3 грн. Таким чином, за рік овочевий кошик українців подорожчав на 22%.

Експерт додав, що в розрізі українських областей найдорожчий овочевий кошик був зафіксований в Донецькій (близько 33 грн), Одеській (31,3 грн) областях і Києві (30,6 грн).

У той же час за найнижчою ціною овочі можна придбати у Львівській та Рівненській областях (22,9 грн), Житомирській (23,4 грн), Миколаївській та Чернігівській областях (24,3 грн).

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Дорошенка, для закупівлі продуктів, необхідних для приготування новорічного салату Олів'є, українцям в поточному році необхідно заплатити на 26% більше, ніж торік.

Згідно з даними Державної служби статистики України, в листопаді зафіксована інфляція на рівні 0,9% до попереднього місяця та 13,6% - в річному вираженні.

У Кабінеті міністрів України прогнозують інфляцію в поточному році на рівні 12,9%, в Національному банку – 12,2% на кінець року.

Ключові кредитори України - Міжнародний валютний фонд і Всесвітній банк - прогнозували уповільнення інфляції за підсумками 2017 року до 10%.