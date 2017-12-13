У Rothschild розповіли, чому ніхто не купив Roshen Порошенка

Всі зацікавлені в покупці корпорації Roshen сторони відмовилися від цієї можливості через високий ризик та українсько-російську кризу.

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Про це розповів керуючий директор всесвітньо відомого банківського дому Rothschild в СНД Джованні Сальветті в інтерв'ю «Українській правді».

Він зазначив, що банківський дім зв'язався з усіма основними світовими гравцями, які працюють в цьому секторі: європейцями, північноамериканцями, азіатами, а також з деякими великими інвестиційними фондами.

"Потрібно усвідомлювати, що тільки гравці глобального рівня можуть дозволити собі купити таку велику компанію, вартість якої в нормальних ринкових умовах буде становити близько декілька мільярдів доларів", - зазначив він.

За його словами, всі потенційні покупці виявилися дуже байдужі щодо цієї можливості.

"Українсько-російська криза була на піку, і її розвиток був непередбачуваний, особливо в той час. Фактично, всі зацікавлені сторони повідомили нам, що не готові взяти на себе такий високий ризик і ввічливо відмовлялися від можливості", - сказав Сальветті.

"Їм усім сподобалася компанія, але контекст для них був занадто ризикованим, і до угоди вони не були готові", - додав він.

За словами керуючого, рішення про розміщення частки Порошенка в Roshen у форматі "сліпого" трасту, є найбільш прозорим і єдиним робочим варіантом ефективного відділення Порошенка від його прав власності на акції.

"Це рішення було найкращою альтернативою міжнародної практики для таких ситуацій", - підсумував Сальветті.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen належить президентові України Петру Порошенку, який на час президентства передав свою частку (85%) в так званий "сліпий" траст під управлінням інвестиційного банку Rothschild. Інші акції Roshen належать генеральному директору корпорації В'ячеславу Москалевському (13%) і чотирьом менеджерам корпорації (по 0,5%).