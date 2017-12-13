В Тернопільській області у листопаді найбільше подорожчали яйця та масло, подешевшали – цукор та фрукти.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у листопаді в порівнянні з жовтнем ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%.

Подешевшали цукор – на 6,1%, фрукти – на 1,2%, м’ясо – на 0,9%.

Натомість яйця подорожчали на 11,8%, масло – на 4,3%, кисломолочний сир – на 3,4%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1%.

Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,1%, що в основному спричинено підвищенням тарифів на послуги з утримання та ремонту житла на 1,8%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖДо новорічного столу: топ-5 продуктів, які подорожчають напередодні свята

У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 0,7% за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 2,3% та фармацевтичної продукції – на 0,6%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 1,7% спричинено в основному подорожчанням палива та мастил на 3,9%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням послуг мобільного зв’язку на 2,2%.

Послуги ресторанів та готелів стали дорожчими на 1%.

Довідка УНІАН. З початку року індекс споживчих цін зріс на 12,7%.