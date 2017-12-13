Мінсільгосп США підвищив прогноз експорту пшениці з України

Міністерство сільського господарства США (USDA) у грудні підвищило прогноз експорту пшениці з України в поточному 2017-2018 маркетинговому році (МР, липень 2017 - червень 2018) на 0,5 млн тонн порівняно з листопадовим прогнозом - до 17 млн тонн.

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Водночас, згідно з повідомленням на сайті відомства, оцінка очікуваних обсягів експорту кукурудзи у 2017-2018 МР не змінилася і залишилася на рівні 20,5 млн тонн.

Американське відомство прогнозує, що в цілому експорт зернових з України у 2017-2018 МР становитиме 42,41 млн т.

Водночас, згідно з прогнозами USDA, урожай зернових в Україні у 2017 році становитиме 61,49 млн тонн, з яких пшениці 26,5 млн тонн, кукурудзи - 25 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозує, що вітчизняні аграрії у 2017 році зберуть 62,3 млн тонн зернових.

За даними Мінагропроду, аграрії України у 2016-2017 МР експортували 43,8 млн тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. При цьому виручка від експорту зернових збільшилася на 6%, до 6,4 млрд дол.

Попередній рекорд експорту зернових в Україні було зафіксовано у 2015-2016 МР на рівні 39,4 млн тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, Україна у 2016 році зібрала 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.