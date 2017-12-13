У Мінагропроді заявили про готовність земельного кадастру до запуску ринку землі в Україні

Земельний кадастр в Україні повністю готовий до скасування мораторію на купівлю-продаж ділянок сільськогосподарського призначення та запуску ринку землі, незважаючи на заяви деяких експертів про його недостатньому наповненні, повідомив УНІАН перший заступник міністра аграрної політики та продовольства в Україні Максим Мартинюк.

Читайте такожУ Раді вимагають скасувати прийняття закону про продовження мораторію на продаж землі

"Я можу з закритими очима гарантувати, що 95% приватної сільгоспземлі внесено в кадастр. Кадастр зараз повністю обслуговує ринок оренди. Ні в кого не виникає жодних питань з оформленням договорів, отримання виписок з кадастру і т. д... Тому хочу сказати, що кадастр готовий до запуску обороту земель сільгосппризначення – УНІАН)", - сказав Мартинюк.

За його словами, на даний час в кадастрі частково відсутні дані щодо тих сільгоспземель, які були приватизовані до його появи. Однак за останні два роки кількість доступної в кадастрі інформації про таких ділянках зросла майже у 8 разів.

"Є деяка кількість ділянок, які були приватизовані до появи кадастру як такого, всього їх було 4 мільйона ділянок. Потім з ними проводилися якісь трансакції, по мірі цих трансакцій вони потрапляли в кадастр. Я думаю, зараз це може бути близько 500 тисяч ділянок, які не внесені в кадастр. І швидше за все у цих ділянок немає фактичних власників, тому що, напевно, хтось помер, де немає спадкоємця і т. д.", - додав чиновник.

Водночас Мартинюк зазначив, що в цілому в кадастрі в даний час доступна інформація про земельні ділянки, які сукупно складають близько 73% території України. Решта 27% території нашої країни, які не були внесені в кадастр складають ліси, землі оборони, освіти, природо-заповідного фонду.

"Тобто це ті землі, які до обороту сільгоспземель не мають ніякого відношення", - пояснив перший заступник голови Мінагропроду.

Мартинюк додав, що в силу того, що однією з причин продовження мораторію на купівлю-продаж сільгоспземель в Україні є заяви деяких експертів і депутатів про неготовність земельного кадастру до запуску ринку, відомство залучило міжнародних партнерів для проведення незалежної оцінки його стану.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня президент України Петро Порошенко доручив протягом року завершити створення електронного земельного кадастру і заповнити його на 100% для подальшого проведення земельної реформи.

7 грудня Верховна Рада в черговий раз продовжила діє в Україні з 2001 року мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 2019 року.

В даний час робоча група при Міністерстві аграрної політики та продовольства України закінчує роботу над формуванням моделі запуску ринку землі в Україні та розробкою відповідного законопроекту про обіг сільгоспземель.

Згідно запропонованої урядом моделі проведення земельної реформи, купувати землі, у разі скасування мораторію, зможуть виключно громадяни України - фізичні особи, при цьому максимальний поріг власності одного громадянина не буде перевищувати 200 га. При цьому робоча група при Мінагропроді допускає можливість продажу земельних ділянок з урахуванням ряду обмежень невеликим господарствам - юридичним особам.

З 2001 року В Україні діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до кінця 2017 року.

Експерти і суспільство розділилися в думках щодо скасування заборони на продаж сільгоспземель. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші стверджують, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скупки землі іноземними компаніями.