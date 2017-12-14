На Тернопільщині прокуратура повернула у державну власність 50 га землі

На Тернопільщині прокуратура повернула в державну власність 50 га землівартістю 1,5 млн грн.

Читайте такожДержгеокадастр передаватиме землю в оренду виключно через аукціониЯк повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, підставою для пред’явлення позову стало порушення вимог законодавства при приватизації земельних ділянок громадянами, що були незаконно введені у члени фермерського господарства, а згодом неправомірно отримали державні акти на право власності на землю.

Лановецьким відділом Кременецької місцевої прокуратурибуло подано позов до суду про скасування розпоряджень голови Лановецької РДА.

Рішенням Лановецького районного суду розпорядження скасовано, 15 державних актів на право власності на землю, виданих згідно розпоряджень, визнано недійсними, у державну власність повернуто 50 га землі.