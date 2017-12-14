Кабмін призначив нового керівника Держрибагентства

Кабінет міністрів України призначив головою Державного агентства рибного господарства України Ярослава Бєлова, який раніше обіймав посаду першого секретаря з консульських питань посольства України в Індії.

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Відповідне розпорядження №889-р від 13 грудня опубліковано на сайті уряду.

«Призначити Бєлова Ярослава Сергійовича головою Державного агентства рибного господарства України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов'язків терміном на п'ять років, з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши тримісячний випробувальний термін», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня за результатами проведеного конкурсу уряд уже затверджувало Бєлова на посаду голови Держрибагентства. Однак пізніше один з учасників конкурсу звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з проханням визнати протиправним і скасувати рішення Комісії з питань вищого корпусу держслужби про призначення голови Держрибагентства, а також провести повторний конкурс. Крім того, позивач звернувся до суду з проханням заборонити Комісії і Кабінету Міністрів здійснювати будь-які дії з призначення нового керівника відомства, а Міністерству юстиції України - вносити зміни до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Суд визнав такі вимоги позивача передчасними і ухвалив рішення задовольнити його клопотання частково. Таким чином, призначення Бєлова керівником Держрибагентства було заблоковано.

З квітня 2015 року відомство очолював Ярема Ковалів, однак 26 липня поточного року він написав заяву про звільнення, повідомивши про намір повернутися в бізнес. Раніше він входив до складу ради директорів Arricano Real Estate plc - керуючої компанії української девелоперської групи Arricano. Після приходу на посаду голови Держрибагентства, Ковалів анонсував реорганізацію відомства і реформування з повним оновленням його штату.

30 серпня Кабінет міністрів звільнив Ярему Коваліва з посади голови Держрибагентства, призначивши його заступника - Андрія Кравченка - тимчасовим виконувачем обов'язків керівника відомства.