Україна збільшила експорт пшениці до країн Близького Сходу майже на 50%

Українські аграрії за перші чотири місяці поточного 2017-2018 маркетингового року (МР, липень 2017 – червень 2018) поставили в країни Близького Сходу 829,1 тисячі тонн пшениці, що на 46% перевищує показник за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба агентства "АПК-Інформ".

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"Країни Близького Сходу традиційно є ключовими ринками збуту українського зерна, і в поточному сезоні відзначається приріст поставок пшениці у вказаному напрямку, навіть незважаючи на високу конкуренцію з боку Росії. Так, за підсумками липня-жовтня 2017-2018 МР Україна експортувала в країни Близького Сходу 829,1 тисячі тонн пшениці, що на 46% перевищує показник аналогічного періоду попереднього сезону (569,4 тисячі тонн)", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, за звітний період близькосхідний регіон став лідером у закупівлі зернових культур з України з часткою 23% від загального обсягу експорту. Загалом, країни Близького Сходу імпортували в липні-жовтні цього року близько 3,2 мільйона тонн українських зернових. Зазначається, що за аналогічний період 2016-2017 МР цей регіон знаходився на другій позиції серед імпортерів вітчизняних зернових із часткою 22%, незначно поступаючись країнам Північної Африки (24%).

Поточного маркетингового року, згідно з даними експертів, Північна Африка перебуває на третій позиції за цим показником з часткою 15% від загального обсягу поставок зерна з України.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство сільського господарства США в грудні підвищило прогноз експорту пшениці з України поточного 2017-2018 МР на 0,5 мільйона тонн порівняно з листопадовим прогнозом – до 17 мільйонів тонн.

Загалом, згідно з прогнозами американського відомства, урожай зернових в Україні у 2017 році становитиме 61,49 мільйона тонн, з яких пшениці 26,5 мільйона тонн.

Також Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує, що вітчизняні аграрії в 2017 році зберуть 62,3 мільйона тонн зернових.

За даними Мінагропроду, українські аграрії в 2016-2017 МР експортували 43,8 мільйона тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. При цьому виручка від експорту зернових збільшилася на 6%, до 6,4 мільярда доларів. Попередній рекорд експорту зернових в Україні був зафіксований в 2015-2016 МР на рівні 39,4 мільйона тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, Україна в 2016 році зібрала 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.