Мінагрополітики підтримує президентський законопроект щодо передачі земель на місця

Передача повноважень із розпорядження землями за межами населених пунктів об’єднаним територіальним громадам посилить їх інституційну спроможність та сформує економічну-справедливу модель використання земельних ресурсів. Про це заявив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк, виступаючи на конференції "Децентралізація, управління землями та розвиток громад", організований проектом USAID "Підтримка аграрного і сільського розвитку" (Агросільрозвиток) та Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад.

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"На сьогоднішній день питання передачі повноважень із розпорядження землями на місця є безальтернативним. Це необхідно не лише з огляду на загальнонаціональний курс на децентралізацію, але і для формування прозорої архітектури земельних відносин", - підкреслив перший заступник міністра.

В Україні за часи незалежності були реалізовані різні формати розподілу повноважень в сфері земельних відносин, зокрема за посередництва Держземагентства, районних держадміністрацій, які продемонстрували високу корупційну складову та/або неефективність.

Він також нагадав, що в парламенті зареєстровано декілька законопроектів, якими в різних редакціях пропонується вирішення питання передачі повноважень розпорядження землями ОТГ, однак жоден із них досі не був проголосований. "Зважаючи на високу суспільну значимість та внесення президентського законопроекту 7363, ми сподіваємося, що вирішенню цього питання буде надано потужний імпульс", - сказав Максим Мартинюк.

Довідково:

На сьогодні в Україні утворено 665 об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Загальна площа території 665 створених ОТГ складає 161 108 квадратних кілометрів. На території цих ОТГ проживає 5,7 мільйона мешканців, з яких майже дві третини становить сільське населення.

366 ОТГ, які функціонують з початку 2017 року, станом на 1.10.2017 мали на своїх рахунках 4,1 миллиарда гривень залишку бюджетних коштів (загальний + спеціальний фонд). Плата за землю у доходах цих ОТГ становила за 9 місяців 2017 року майже 16%.