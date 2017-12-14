В Україні скоротилося сільгоспвиробництво

Спад виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у січні-листопаді поточного року склав 2,8% порівняно з аналогічним періодом 2016 року, повідомила Державна служба статистики України.

Читайте такожВиробництво сільгосппродукції в Україні подорожчало на 22%

Зокрема, сільськогосподарські підприємства за звітний період скоротили виробництво на 4,7%, а господарства населення – на 0,5%.

Виробництво рослинницької продукції за перші одинадцять місяців цього року знизилося на 3,8% порівняно з січнем-листопадом минулого року. Спад виробництва цієї продукції в сільгосппідприємствах становить 6,2%, тоді як в господарствах населення цей показник скоротився на 0,3%.

Разом з тим, виробництво тваринницької продукції за січень-листопад зменшилася на 0,3%. Спад виробництва в господарствах населення склав 1,1%, тоді як сільгосппідприємства продемонстрували збільшення виробництва цієї продукції на 0,8%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться в постійних цінах 2010 року без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції на сході України.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році виробництво сільськогосподарської продукції в Україні зросла на 6,1% порівняно з 2015 роком. Сільськогосподарські підприємства в 2016 році виробили продукції на 9,8% більше, ніж роком раніше, а населення збільшило виробництво на 1,5%.