Скасування відшкодування ПДВ при експорті олійних можуть відстрочити до 1 вересня

Міністерство аграрної політики та продовольства України разом з членами Податкового комітету Верховної Ради розглядають варіант відстрочки до 1 вересня 2018 року норми про скасування бюджетного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) при експорті олійних культур: сої, ріпаку та соняшнику, що може пом'якшити наслідки від різкого переходу на загальний режим оподаткування для виробників цих культур.

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Про це повідомив перший заступник голови Мінагропроду Максим Мартинюк на своїй сторінці в соцмережі Facebook в рамках онлайн-конференції в п'ятницю.

"Ми проводимо консультації з членами Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, і ми розробляємо кроки щодо пом'якшення впливу цієї новації (про скасування відшкодування ПДВ при експорті олійних – УНІАН). Зокрема, розглядається варіант її відстрочення до 1.09.2018", - написав заступник голови Мінагропроду.

Мартинюк додав, що дана поправка була ініційована в парламенті і не є урядовою. На даний час відомство проводить оцінку її впливу на сільгоспвиробників і переробну галузь.

Як зазначив перший заступник голови Мінагропроду, прийняття рішення про скасування відшкодування ПДВ при експорті олійних передбачало широке обговорення, однак його не було, бо таке нововведення ставить під питання прогнозованість інвестиційного клімату в країні.

Мартинюк додав, що він цілком підтримує розвиток української переробної галузі та стимулювання експорту з доданою вартістю. Однак не в тому випадку, коли це відбувається за рахунок інших учасників галузі.

Як повідомляв УНІАН, Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин має намір розробити зміни до Податкового кодексу України, які врегульовують питання скасування з 1 березня 2018 року бюджетного відшкодування ПДВ при експорті олійних. При цьому члени Аграрного комітету наполягають, щоб парламентський Комітет з питань податкової та митної політики терміново розглянув підготовлений законопроект, після чого документ буде внесений до порядку денного сесії Верховної Ради до кінця поточного року.

На думку експертів, українські аграрії в наступному році можуть втратити більше 10 млрд грн в результаті прийняття Радою норми про скасування з 1 березня 2018 року відшкодування ПДВ при експорті сої, ріпаку та соняшнику.

Реалізація даної норми призведе до значного зниження цін на олійні культури, що негативно позначиться на українських фермерах, але разом з тим сприятиме бізнесу виробників рослинних олій.