Україну не покидає африканська чума свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували чергові випадки небезпечного вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней (АЧС) у Херсонській і Одеській областях, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували загибель зараженої свині на агропідприємстві «Мир» у Новотроїцькому районі Херсонської обл.

Крім того, за даними прес-служби, ветеринари зареєстрували загибель диких заражених свиней на території мисливських угідь «Подільське лісове господарство» в урочищі «Костиш» та урочищі «Капріон» (Одеська обл.). Також захворювання і загибель однієї свині було виявлено в особистому підсобному господарстві в селі Торосове Одеської обл.

У вогнищах захворювання проводяться заходи з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Згідно з даними з відкритих джерел, з початку цього року в Україні зареєстровано 145 спалахів АЧС. Загалом з 2012 року і станом на 15 грудня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 293 спалахи АЧС в 24 областях.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови Держпродспоживслужби Володимира Лапи, якщо наявна тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить більш як 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати виростуть на 5-7,5 млрд грн.

За підсумками 2017 року Лапа прогнозує в Україні близько 200 спалахів АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не становить. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується винятково шляхом нагрівання до високих температур.