Агрохолдинг МХП отримає від ЄБРР 25 млн євро кредиту на будівництво біогазового комплексу на Вінниччині

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) ухвалив рішення надати кредит найбільшому виробнику курятини в Україні агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» (МХП) у розмірі 25 млн євро на будівництво нового біогазового заводу у Вінницькій області.

Про це голова правління агрохолдингу МХП Юрій Косюк повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Косюк зазначив, що після побудови всіх черг комплекс стане найбільшим у світі виробником біогазу на основі органічних відходів потужністю до 20 МВт. Глава компанії нагадав, що це другий комплекс, який будує МХП. Перший запрацював у 2013 році в Дніпропетровській області.

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"Цей амбітний проект є продовженням реалізації комплексної стратегії МХП з енергонезалежності країни. Крім того, запуск цього підприємства є значним внеском нашого холдингу в загальне поліпшення екологічної ситуації в країні", - зазначив Косюк.

Він додав, що будівництво нового біогазового заводу - це чергове підтвердження того, що МХП рухається в правильному напрямку, і є доказом довіри європейських інституцій до українського бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, за даними біоенергетичних асоціації України, країна має потенціал для виробництва 9,5 млрд куб. м біогазу (метану) на рік з відходів сільського господарства і харчової промисловості, що еквівалентно заміщенню 2,6 млрд куб. м природного газу на рік. При цьому потенціал птахофабрик становить 377,7 млн куб. м біогазу.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - найбільший виробник м'яса птиці в Україні. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів. Земельний банк компанії складає близько 370 тис. гектарів.

У 2016 році МХП отримав 69 млн дол. чистого прибутку проти 113 млн дол. чистого збитку в 2015 році. Виручка холдингу за минулий рік зросла на 7% і становить 1,135 млрд дол.