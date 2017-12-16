Агрохолдинг МХП отримає від ЄБРР 25 млн євро кредиту на будівництво біогазового комплексу на Вінниччині
Зазначається, що після побудови всіх черг комплекс стане найбільшим у світі виробником біогазу на основі органічних відходів потужністю до 20 МВт. Глава компанії нагадав, що це другий комплекс, який будує МХП.
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) ухвалив рішення надати кредит найбільшому виробнику курятини в Україні агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» (МХП) у розмірі 25 млн євро на будівництво нового біогазового заводу у Вінницькій області.
Про це голова правління агрохолдингу МХП Юрій Косюк повідомив на своїй сторінці в Facebook.
Косюк зазначив, що після побудови всіх черг комплекс стане найбільшим у світі виробником біогазу на основі органічних відходів потужністю до 20 МВт. Глава компанії нагадав, що це другий комплекс, який будує МХП. Перший запрацював у 2013 році в Дніпропетровській області.
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"Цей амбітний проект є продовженням реалізації комплексної стратегії МХП з енергонезалежності країни. Крім того, запуск цього підприємства є значним внеском нашого холдингу в загальне поліпшення екологічної ситуації в країні", - зазначив Косюк.
Він додав, що будівництво нового біогазового заводу - це чергове підтвердження того, що МХП рухається в правильному напрямку, і є доказом довіри європейських інституцій до українського бізнесу.
Як повідомляв УНІАН, за даними біоенергетичних асоціації України, країна має потенціал для виробництва 9,5 млрд куб. м біогазу (метану) на рік з відходів сільського господарства і харчової промисловості, що еквівалентно заміщенню 2,6 млрд куб. м природного газу на рік. При цьому потенціал птахофабрик становить 377,7 млн куб. м біогазу.
Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - найбільший виробник м'яса птиці в Україні. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів. Земельний банк компанії складає близько 370 тис. гектарів.
У 2016 році МХП отримав 69 млн дол. чистого прибутку проти 113 млн дол. чистого збитку в 2015 році. Виручка холдингу за минулий рік зросла на 7% і становить 1,135 млрд дол.