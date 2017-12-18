Продукція тваринництва в Україні подорожчала на третину

Середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України в січні-листопаді 2017 року зросли на 11,3% порівняно з аналогічним періодом 2016 року, повідомила Державна служба статистики.

Читайте такожДо новорічного столу: топ-5 продуктів, які подорожчають напередодні свята

Згідно з повідомленням, продукція рослинництва за звітний період подорожчала на 6,8%, а тваринництва – на 32,2% порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

У листопаді порівняно з жовтнем сільгосппродукція подорожчала на 2,2%. Зокрема, рослинницька продукція зросла в ціні на 1,7%, а тваринницька – на 4,6%.

Порівняно з листопадом 2016 року середні ціни в листопаді цього року зросли на 12,8%. Зокрема, вартість продукції рослинництва збільшилася 8,2%, а тваринництва - на 34,5%.

Як повідомляв УНІАН, середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України у 2016 році зросли на 9% порівняно з 2015 роком. Продукція рослинництва минулого року подорожчала на 16,3%, а тваринництва – на 1,7%.