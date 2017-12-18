Влада повинна розпочати діалог із бізнесом щодо системи оподаткування – Скоцик

Про це заявив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик, коментуючи акцію протесту, яку розпочали аграрії вранці 18 грудня у відповідь на зміни до Податкового кодексу.

«Влада сама вивела людей на протест – своїми рішеннями, які не були обговорені з аграрним середовищем. Ми знаємо, кому це вигідно. Я навіть не хочу цього озвучувати. Зараз за жодних умов не можна допустити розхитування держави в умовах війни. Сьогодні йдеться не про сою та ріпак, а про глибші проблеми – відсутність стратегії розвитку економіки і держави. Влада діє в режимі імпровізації – тут уріжем, тут доточимо. Тому непрогнозована економічна політика «виносить мозок» бізнесу. Усі ми розуміємо, що новий податковий Майдан країні не потрібен. Але якщо послідовних дій і чіткої стратегії не буде – урядовці мають звільнити крісла для тих, хто має ефективний план дій. Ми готові сісти за стіл переговорів і вести реальний діалог. А не такий, як було зі спецрежимом ПДВ, коли аграріїв обдурили», - каже Віталій Скоцик.

Політик нагадав, що зміни до Податкового кодексу, внесені парламентом у грудні, мали вводитися в дію з 1 березня 2018 року. Це ламало би бізнес-плани і реалізацію контрактів багатьох підприємств. Це порушення законодавства.

«Скасування відшкодування ПДВ при експорті сої, ріпаку та соняшника призведе до того, що виробники цих культур втратять 9-12 млрд грн. Аграрна партія стоїть разом з ними і відстоює їхні інтереси. Наголошую, при ухваленні поправки було порушено принцип стабільності податкових правил. Адже стаття 4.1.9 Податкового кодексу встановлює, що зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду», - зауважив політик.

Віталій Скоцик закликав владу чітко обґрунтувати позиції проекту Бюджету-2018, надати цей проект у вільний доступ і сісти за стіл переговорів із підприємцями. На його думку, неприпустимою є ситуація, коли профільне міністерство головної бюджетоутворюючої галузі залишається без керівника і діє в інтересах олігархічного бізнесу.

«Аграрний сектор працює в умовах, коли після відставки профільного міністра нову кандидатуру не призначили. В результаті ми бачимо, як бізнес олігархів, наближених до влади, отримує непропорційні преференції, а малі й середні виробники ледве виживають. Вимагаємо припинити наступ на підприємців, які годують країну», - наголошує Віталій Скоцик.

Нагадаємо, сьогодні о 8 годині ранку аграрії розпочали попереджувальні акції протесту з перекриттям доріг у Черкаській, Рівненській і Хмельницькій областях з вимогою скасувати поправку, яка ліквідовує бюджетне відшкодування ПДВ при експорті соняшника, сої та ріпаку.

Раніше Аграрна партія звернулася до вищого керівництва держави, вимагаючи скасування цієї поправки. Вона закликала відмовитись від різких змін правил оподаткування будь-яких галузей економіки, забезпечити прозорий і справедливий розподіл дотацій для виробників усіх галузей, припинити практику лобіювання інтересів великих бізнес-груп в Уряді та Верховній Раді України.