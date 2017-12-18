На Харківщині зафіксували новий спалах чуми свиней
Відстріл заражених диких кабанів було проведено на території мисливських угідь підприємств у Дворічанському та Красноградському районах.
Фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Харківській області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.
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Згідно з повідомленням, відстріл заражених диких кабанів був проведений на території мисливських угідь підприємств "Бірюк" (Дворічанський район) і "Мисливець ЛТД" (Красноградський район).
Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями.
Повідомляється, що в осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.
Згідно з даними з відкритих джерел, з початку цього року в Україні зареєстровано 150 спалахів АЧС. Загалом з 2012 року і за станом на 18 грудня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 298 випадків АЧС в 24 областях.
Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа прогнозує в Україні близько 200 спалахів АЧС.
Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.