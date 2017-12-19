Кабмін проти припинення відшкодування ПДВ при експорті олійних культур - Мартинюк

Кабмін виступає проти поправок до Податкового кодексу, за якими має бути скасоване відшкодування експортного ПДВ по ріпаку, сої та соняшнику з 1 березня 2018 року. Таку позицію погоджено прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

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Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики Максим Мартинюк під час Всеукраїнського аграрного віче 19 грудня.

Урядовець наголосив, що Кабмін, безумовно, підтримує стимуляцію переробки агропродукції всередині України. Разом із цим уряд категорично проти того, щоби це відбувалось за рахунок аграріїв.

Мартинюк також пообіцяв обговорити із прем'єром Гройсманом можливість окремої заяви уряду, в якій буде висловлено прохання до парламенту повернути сплату та компенсацію ПДВ при експорті олійних культур.