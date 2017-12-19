Український шоколад з січня повинен відповідати європейським нормам

Нові вимоги до якості українського шоколаду відповідно до європейських норм і стандартів наберуть чинності з 1 січня 2018 року і будуть обов'язковими до виконання всіма вітчизняними виробниками, повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції Ольга Трофимцева під час прес-конференції в Києві.

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«Коли ми говоримо про шоколад і вимоги до його якості та безпеки, зрозуміло, що потрібно починати говорити про вимоги до какао-бобів і того, як вони обробляються та імпортуються до України. Тому наказ, який був підписаний ще в 2016 році і набуває чинності з 1 січня 2018 року, дійсно створює для наших споживачів і виробників нове поле, навіть трохи формує і змінює його щодо європейських стандартів», - сказала вона.

Трофимцева зазначила, що відповідно до європейських норм, «шоколадом» може називатися тільки той продукт, який містить не менше 35% какао-продуктів. Зокрема, в молочному шоколаді повинно міститися не менше 25% какао-продуктів і не менше 14% молочних продуктів, а в білому шоколаді – не менше 20% какао-масла та 14% молочних продуктів. При цьому шоколадні цукерки з начинкою повинні містити не менше 25% шоколаду.

Крім того, за даними Трофимцевої, згідно з європейськими нормами, виробникам забороняється додавати в шоколадні вироби ароматизатори, що імітують запах шоколаду або молочних продуктів. При цьому дозволяється додавання деяких видів рослинних олій. Однак Трофимцева підкреслила, що в такому випадку виробники зобов'язані поінформувати споживачів про такі добавки на упаковці виробу.

Заступник міністра зазначила, що імплементація європейських стандартів сприятиме підвищенню якості українського продукту. А це, в свою чергу, призведе до збільшення експорту цього продукту в ЄС і формування чесного та конкурентного середовища, оскільки до всіх гравців ринку будуть застосовуватись однакові вимоги.

Трофимцева додала, що Мінагропрод планує до кінця наступного року впровадити близько 150 європейських норм у сфері безпеки та якості продуктів харчування.

Як повідомляв УНІАН, за даними президента асоціації «Українська аграрна конфедерація» Леоніда Козаченка, Україні необхідно прийняти понад 400 законів для гармонізації законодавства з нормами та стандартами Європейського Союзу для забезпечення зростання вітчизняної економіки і, зокрема, аграрного сектора.

Згідно з інформацією Державної служби статистики, виробництво шоколаду в Україні в 2016 році порівняно з 2015 роком скоротилося на 6,7% – до 170 тис. тонн, цукрових кондитерських виробів – на 3,2%, до 182 тис. тонн, а печива і вафель – на 0,8%, до 244 тис. тонн.