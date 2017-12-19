Україна збільшила експорт шоколаду до ЄС на третину

Українські підприємства за десять місяців поточного року поставили на ринки Європейського Союзу понад 10 тис. тонн шоколаду, що на 35% перевищує показник за аналогічний період минулого року.

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Як повідомила заступник міністра аграрної політики і продовольства з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева на прес-конференції, виручка від експорту шоколаду за звітний період становила понад 23 млн дол.

«Шоколад ми експортуємо вже до Європейського Союзу, і, за нашою статистикою, за 10 місяців цього року експорт шоколаду до країн ЄС збільшився на 35%. Ми поставили туди понад 10 тис. тонн на суму більше, ніж 23 млн дол. Вважаю, що це непогано, враховуючи, що на європейському ринку шоколад є досить розкрученим продуктом, і ринок зайнятий великими гравцями», - сказала Трофімцева.

За словами першого заступника міністра, український шоколад за кордоном користується високим попитом.

Як додав президент галузевої асоціації «Укркондпром» Олександр Балдинюк, також присутній на прес-конференції, з початку поточного року Україна значно наростила обсяг поставок шоколаду на ринки Естонії, Болгарії, Польщі, Угорщини, Іспанії та Великої Британії.

«Ми зараз починаємо торгову експансію українських шоколадних виробів до ЄС», - зазначив експерт.

За словами Балдинюка, на багатьох ринках український шоколад представлено як преміальний товар, який не поступається якістю європейським аналогам.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, виробництво шоколаду в Україні у 2016 році порівняно з 2015 роком скоротилося на 6,7% - до 170 тис. тонн, цукрових кондитерських виробів - на 3,2%, до 182 тис. тонн , а печива і вафель - на 0,8%, до 244 тис. тонн.