"Націоналізований" кримський винзавод "Новий світ" продали структурі банку "Росія"

Петербурзька компанія «Південний проект», яка є структурою банку «Росія», придбала 100% акцій «націоналізованого» кримського заводу шампанських вин «Новий світ» за 1,5 мільярда рублів (понад 700 млн грн – ред).

Читайте такожГенасамблея ООН схвалила оновлену резолюцію щодо ситуації в окупованому Криму

Про це повідомляє RNS з посиланням на апарат так званого голови Криму Сергія Аксьонова.

«Новий світ» придбала компанія «Південний проект» за 1,5 млрд рублів», — повідомили в Аксьонова.

Нагадаємо, після анексії Криму Росією українське державне підприємство «Завод шампанських вин «Новий Світ» було «націоналізоване» проросійською владою півострова. Україна зберегла за собою торгову марку «Новий Світ», ігристе вино під цим брендом розливали на заводі в Харкові.