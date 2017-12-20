НАБУ затримало екс-директора хлібокомбінату Луцька за розтрату майже 59 мільйонів гривень

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 19 грудня затримали колишнього директора ДП «Луцький комбінат хлібопродуктів № 2» за підозрою у розтраті зерна на суму понад 58, 81 млн грн.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, цього ж дня екс-посадовцю було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

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За інформацією НАБУ, слідством встановлено, що ПАТ «Аграрний фонд» (100% акцій належать державі) у листопаді 2013 року передав збіжжя на відповідальне зберігання до ДП «Луцький КХП №2».

«Тодішній керівник ДП, без отримання дозволу власника зерна, вирішив відвантажити його комерційним структурам без оплати з їхнього боку. У такий спосіб упродовж квітня-червня 2014 року з елеватора ДП «Луцький КХП №2» було вивезено понад 26 тис. т. зерна, яке належало ПАТ «Аграрний фонд», що завдало підприємству матеріальних збитків на суму понад 58,81 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Також у прес-службі додали, що розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із жовтня 2016 року.