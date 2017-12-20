НАБУ затримало екс-директора хлібокомбінату Луцька за розтрату майже 59 мільйонів гривень
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 19 грудня затримали колишнього директора ДП «Луцький комбінат хлібопродуктів № 2» за підозрою у розтраті зерна на суму понад 58, 81 млн грн.
Як повідомляє прес-служба НАБУ, цього ж дня екс-посадовцю було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
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За інформацією НАБУ, слідством встановлено, що ПАТ «Аграрний фонд» (100% акцій належать державі) у листопаді 2013 року передав збіжжя на відповідальне зберігання до ДП «Луцький КХП №2».
«Тодішній керівник ДП, без отримання дозволу власника зерна, вирішив відвантажити його комерційним структурам без оплати з їхнього боку. У такий спосіб упродовж квітня-червня 2014 року з елеватора ДП «Луцький КХП №2» було вивезено понад 26 тис. т. зерна, яке належало ПАТ «Аграрний фонд», що завдало підприємству матеріальних збитків на суму понад 58,81 млн грн», - йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Також у прес-службі додали, що розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із жовтня 2016 року.