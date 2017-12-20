Фермери Петрови заявляють про перешкоди у виплатах власникам паїв через рейдерську атаку на "Світильнянське"

Фермери Павло і Світлана Петрови заявляють, що в результаті рейдерської атаки господарська діяльність одного з кращих фермерських підприємств Київської області – «Світильнянське» - залишається паралізованою, що перешкоджає виплатам за паї численним пайовикам, а також сплаті податкових зобов'язань перед державою.

Про це фермери заявили УНІАН.

«Розрахуватися з людьми, власниками паїв, ми не можемо – діяльність підприємства повністю паралізована. Чекаємо реакції на надіслані нами скарги в Міністерство юстиції. Вони обіцяли провести перевірку дій реєстратора, але поки нічого не сталося», - заявила Світлана Петрова, яка є співзасновником «Світильнянського».

Читайте такожМін'юст перевірить реєстратора, який брав участь у рейдерській атаці на підприємство "Світильнянське" в Київській області«Ми не можемо ні нараховувати зарплату співробітникам, ні сплачувати за паями, ні виконувати податкові зобов'язання», - доповнив Павло Петров.

За їхніми словами, зупинка роботи підприємства сталася через те, що реєстратор Олексій Сейк-Шейкін незаконно вніс дані до реєстру про зміну директора компанії, чим сприяв захопленню підприємства ОЗУ під керівництвом Андрія Власенка (депутат Миколаївської обласної ради від «Батьківщини»)

Крім того, Петрови повідомили, що Міністерство юстиції замість швидкої реакції на дії скандально відомого реєстратора та допомоги для притягнення до відповідальності рейдерів, нещодавно повідомило про продовження строків розгляду їх скарги, яка надійшла в Мін'юст ще 17 листопада.

«Кожен день простою обертається для підприємства величезними збитками», - додав Петров.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня заступник міністра юстиції з питань реєстрації Олена Сукманова заявила, що Міністерство юстиції буквально на наступному тижні перевірить законність дій скандально відомого реєстратора Олексія Шейк-Сейкина, що вніс дані до реєстру про зміну директора аграрного підприємства «Світильнянське» у Київській області за сфальсифікованим протоколом.

Крім того, Сукманова підтвердила, що якщо реєстратор Шейк-Сейкин при внесенні змін даних в реєстр щодо «Світильнянського» використовував не ключ Київської області, то це є грубим порушенням.

Голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков також повідомив, що до нього надходила інформація про рейдерське захоплення «Світильнянського» і вважає, що влада не виконала одну з головних вимог – посилення покарання для реєстраторів.

На початку грудня фермери Павло і Світлана Петрови на прес-конференції заявили про те, що їх кілька місяців шантажували, вимагали грошові кошти та перешкоджали господарській діяльності підприємства «Світильнянське" рейдери, які заручившись підтримкою співробітника СБУ Броварського р-ну Київської обл. Подласого, співробітника прокуратури цього ж району Романюка та слідчого місцевої поліції Липської.

Адвокат фермерів Петрових Олександр Тумаркін у свою чергу додав, що правоохоронні органи відкрили проти Петрових кримінальні справи за надуманими приводами і в той же час співробітники силових структур ігнорували випадки нападів на Петрова і працівників підприємства. За словами адвоката, рейдерська атака на «Світильнянське» фактично була санкціонована суддею суду Броварського району Тамарою Міхеєнковою, яка незаконно звільнила директора підприємства на місяць.

Пізніше зловмисники із застосуванням фізичного насильства до працівників і власників «Світильнянського» зірвали збори засновників, а пізніше підробили рішення зборів акціонерів і надали його скандально відомому реєстратору Сейк-Шейкіну, що вніс дані до реєстру про зміну директора компанії, не перевіривши ні справжність підписів, ні повноваження осіб, які надали протокол.

Петров на прес-конференції також заявив, що групу рейдерів швидше за все координував і очолював депутат Миколаївської обласної ради від "Батьківщини" Андрій Власенко, оскільки саме він вимагав сплати 500 тис. доларів і пояснював, скільки з цієї суми має піти бандитам і прокурорам, а також тим, хто організував форми тиску на фермерів.

Не так давно Генеральна інспекція Генпрокуратури заявила, що за фактом рейдерського захоплення «Світильнянського» проводить досудове розслідування відразу за кількома статтями Кримінального кодексу.

Зокрема, за фактом організації і фінансування незаконного притягнення завідомо невинної особи – директора ТОВ «Світильнянське» - до кримінальної відповідальності, за фактом перешкоди госпдіяльності підприємства, спробі шляхом погроз і насильства схилити до укладення угоди з продажу частки в капіталі вищезгаданого товариства, а також підробка протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Світильнянське» і незаконне його використання шляхом надання державному реєстратору. При цьому у Генпрокуратурі уточнили, що обов'язково буде дана правова оцінка дії місцевої прокуратури і Нацполіції.