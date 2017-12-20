ВР відкрила шлях до підписання закону про продовження мораторію на продаж сільгоспземель

Верховна Рада України відхилила проект постанови про скасування рішення парламенту про прийняття в першому читанні за основу та в цілому проекту Закону України про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель (№7350-П).

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Як передає кореспондент УНІАН, за цей проект постанови проголосувало 66 народних депутатів із 328, зареєстрованих у сесійній залі.

Як сказано у пояснювальній записці до проекту постанови низки депутатів від "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту" та "Самопомочі", цей закон був ухвалений "із грубими порушеннями вимог Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", а тому він "не може вважатися прийнятим відповідно до закону і підлягає скасуванню у передбачений Регламентом спосіб".

Зокрема, наголошують автори проекту постанови, під час розгляду та прийняття законопроекту було порушено норми щодо строків подання альтернативних законопроектів.

Як відомо, після відхилення такого проекту постанови голова ВР може підписати ухвалений раніше закон і передати його на підпис президенту.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель (№7350), продовживши чинний в Україні з 2001 року мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 2019 року.